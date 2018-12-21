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Странные рождественские традиции разных стран 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Порой традиции разных народов по всему миру удивляют, и рождественские обычаи — не исключение. Как правило, они передаются из поколения в поколение.
Вот несколько странных традиций, которые соблюдают в преддверии Рождества:

Дарят розовые трусы

В Аргентине есть традиция, когда мама или бабушка дарит розовое белье на Рождество. Его нужно обязательно надеть на Новый год, чтобы удачно выйти замуж.

Рождественская сауна

После того, как праздничный стол накрыт, а дом украшен, эстонцы идут в сауну в канун Рождества.

Тио де Надаль

@vicbaylach
Тио де Надаль — Это улыбающиеся бревно в красной каталонской шапочке. Его так же называют "какающим поленом". Такой атрибут олицетворяет каталонского Санта-Клауса.

Девятидневная молитва

Новена — это старая колумбийская традиция. Люди начинают молиться с 16 декабря, чтобы в Рождество приступить к вкусному праздничному ужину.

Двенадцать десертов

В Франции принято подавать 12 десертов. Они символизируют 12 апостолов. Причем нельзя попробовать только одну закуску и отказаться от остальных: принято есть все 12 блюд.
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Безумный мир
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