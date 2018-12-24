Странные объекты, увиденные с борта самолета

Пассажиры, которые не опасаются авиаперелётов и любят смотреть в иллюминаторы, часто видят восхитительные картины, будь то поверхность планеты или замысловатые облака. Но иногда им доводится наблюдать и странности, например, неопознанные летающие объекты.

Один из последних случаев произошёл в марте 2018 года, когда пассажир самолёта, летевшего над Эгейским морем, запечатлел объект, который двигался необычно. Объект не был похож на традиционный НЛО в виде тарелки, некоторые даже предположили, что это вовсе не летательный аппарат, а таинственное живое существо.

О других подобных случаях рассказывает ролик.