Видео с воронами и черным шаром привлекло уфологов

На Youtube-канале пользователя From Seed To Shatter появилось странное видео с названием «Вороны и НЛО на пристани», которое привлекло известных теоретиков и уфологов Бретта и Блейка Казинс. Те немедленно занялись разбором загадки данного видеоролика.

На кадрах видно большое количество кричащих и летающих вокруг черного шара ворон. Конспирологи сначала было подумали, что на видео всего лишь воздушный шар, однако эта гипотеза улетучилась, когда они прикинули его возможные размеры — около шести метров, по их расчетам, к тому же обычный шар наверняка не вызвал бы у птиц такого заметного возбуждения.

Так, опираясь на эти несколько аргументов, Бретт и Блейк Казинс заключили, что на видеоролике действительно изображен неопознанный летающий объект, а комментаторы в Сети в большинстве своем довольно бодро их теорию поддержали.