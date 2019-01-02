Тест: сколько стоят эти блюда

О невероятно дорогих трюфелях вы, конечно, слышали. Но знаете ли вы, что простые, казалось бы, блюда тоже могут стоить очень больших денег?

Например, за самое дорогое в мире мороженое посетителям ресторана «Serendipity 3» предлагают заплатить…25 тысяч долларов!

Все потому, что в его составе 25 сортов какао, украшен десерт кусочками съедобного золота, а подается холодное лакомство в бокале, украшенном золотом и алмазами.

Есть мороженое предлагают изящной золотой ложечкой. Посуду, в которой подают десерт и уникальный прибор гостю, решившемуся попробовать дорогое блюдо, дарят. Что, кстати, не может не радовать.

Да, некоторые готовы платить не только за вкус, но и за оригинальную подачу блюда.