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В Якутии снова слепили символ года из навоза 

Рамблер 5 часов назад
Фото: news.ykt.ru
В прошлом году Якутия отличилась своеобразными талантами: Михаил Боппосов налепил из навоза фигурки-символы по китайскому гороскопу, чем привлек не только русских, но и зарубежных журналистов. "Скульптор" отметил, что подобным творчеством помогает заниматься семья — в процессе участвуют и братья. Михаил случайно пришел к такому занятия — навоз в любом случае лепят в определенные формы на зиму, так почему бы не сделать что-то красивое, решил он. Так житель Якутии и пришел к такому необычному занятию.
Одним умельцем Якутия не ограничилась, в этом году повторить успех земляка решил и Аркадий Васильев. Мужчина слепил из навоза символ наступающего 2019 года — свинью. Снимок попал в Сеть, где, правда, сочли, что свинья больше смахивает на кабана.
Безумный мир
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