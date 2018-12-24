В Якутии снова слепили символ года из навоза

В прошлом году Якутия отличилась своеобразными талантами: Михаил Боппосов налепил из навоза фигурки-символы по китайскому гороскопу, чем привлек не только русских, но и зарубежных журналистов. "Скульптор" отметил, что подобным творчеством помогает заниматься семья — в процессе участвуют и братья. Михаил случайно пришел к такому занятия — навоз в любом случае лепят в определенные формы на зиму, так почему бы не сделать что-то красивое, решил он. Так житель Якутии и пришел к такому необычному занятию.

Одним умельцем Якутия не ограничилась, в этом году повторить успех земляка решил и Аркадий Васильев. Мужчина слепил из навоза символ наступающего 2019 года — свинью. Снимок попал в Сеть, где, правда, сочли, что свинья больше смахивает на кабана.