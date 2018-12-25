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Рыжая шалунья влезла в квартиру через окно 

Рамблер 2 часа назад
С белками можно столкнуться не только в городском парке или в лесу, в зимние месяцы грызуны частенько приближаются к жилищу человека. А этой белке, похоже, вообще не сиделось на дереве, так что она решила обследовать многоэтажку. Заметив внутри квартиры корзинку с орехами, проказница заволновалась и явно была заинтересована в добыче. Она бегала вдоль окна, заглядываясь на корзинку. К счастью для не, хозяева приоткрыли окно, намекнув лесной жительнице, что проход внутрь не возбраняется. Осмелится ли белка войти в квартиру и полакомиться орехами? Смотрите видео и узнайте, чем закончится происшествие.
Безумный мир , Видео
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