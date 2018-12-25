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Женщина приняла беременность за рак 

Lenta.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Janie Furner
Жительница Великобритании несколько месяцев принимала беременность за рак яичников. Об этом сообщает издание The Sun.
В начале года единственная 20-летняя дочь 45-летней Джени Фернер (Janie Furner) и 43-летнего Гэри покинула родительский дом, и пара заказала круиз в Грецию, чтобы отметить начало новой главы в жизни. В апреле женщина почувствовала недомогание: ее постоянно тошнило, ей все время хотелось в туалет, а ее спина болела.
Она испугалась, что у нее рак, и отправилась к врачу. Тот направил ее на ультразвуковое исследование, и британка с удивлением обнаружила, что находится на пятом месяце беременности.
Фернер всю жизнь страдала от поликистоза яичников, и ее шансы на зачатие ребенка были очень малы. После того, как ей с огромным трудом удалось зачать и выносить дочь 20 лет назад, они с мужем смирились с тем, что больше у них не будет детей.
В октябре у нее родился здоровый мальчик по имени Оливер. Фернер признается, что ей очень непросто дается материнство: «Я совсем забыла усталость от заботы о новорожденном. Я снова не сплю ночами, постоянно меняю пеленки и кормлю грудью. Не так я ожидала провести год, но теперь я встречу Рождество с моим чудесным ребенком».
Отец мальчика был крайне удивлен произошедшему, но отметил, что Оливер родился «в самое подходящее время». Мужчина сильно переживал недавнюю смерть отца, а появление ребенка отвлекло его от грустных мыслей.
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