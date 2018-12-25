Жена надела чулки и оказалась в больнице

Жена попыталась соблазнить мужа чулками-змеями и оказалась в больнице

В Тунисе женщина попыталась соблазнить мужа реалистичными чулками, похожими на змей, и оказалась в больнице. Об этом сообщает информационный портал Rassd Tunisia.

Когда мужчина зашел в спальню и увидел наряд супруги, то принял чулки за настоящих рептилий. Он бросился на кухню, схватил нож и ударил в, как ему казалось, голову змеи, забравшейся в постель. Это была левая ступня его жены.

Рана оказалась столь глубокой, что паре пришлось вызывать врачей. Женщину доставили в больницу, где ей обработали рану и перевязали ногу.

В середине декабря сообщалось об американце, которого во время тренировки по стрельбе в лесу чуть не убил охотник на снежного человека. Мужчина посоветовал ошарашенному любителю стрельбы носить оранжевое, чтобы в будущем не возникало подобных ситуаций.