Мужчина выиграл благодаря детям, захотевшим в туалет

Американец Трэвис Порч (Travis Porch) из города Гастон, штата Северная Каролина рассказал, как поехал с детьми в город Вирджиния-Бич, чтобы полюбоваться на праздничные рождественские огни возле океана. В дороге дети захотели в туалет, и отец остановился возле ближайшего магазина.

В ожидании отпрысков мужчина решил купить два билета мгновенной лотереи. Удивительно, что оба оказались выигрышными. Первый принёс ему 15 долларов, а второй — 150 тысяч долларов, что составляет примерно 10,3 миллионов рублей.

За неожиданную удачу Трэвис благодарит своих детей. По сообщению портала UPI, на полученные деньги американец собирается выплатить ипотеку, а оставшуюся сумму положить на сберегательный счёт.

Недавно «Ридус» рассказывал о женщине, которая сорвала джекпот благодаря плохой погоде. Счастливица поехала в магазин за керосином и выиграла 100 тысяч долларов.

Также мы писали о мужчине, который выиграл в лотерею миллион долларов благодаря печенью с предсказанием и любви к китайской кухне.

Ещё мы публиковали материал о том, как супруги убрались дома и внезапно разбогатели, найдя старый лотерейный билет.

Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.

А ещё одна женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.