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Мужчина выиграл благодаря детям, захотевшим в туалет 

Ридус 4 часа назад
Фото: Ридус
Американец Трэвис Порч (Travis Porch) из города Гастон, штата Северная Каролина рассказал, как поехал с детьми в город Вирджиния-Бич, чтобы полюбоваться на праздничные рождественские огни возле океана. В дороге дети захотели в туалет, и отец остановился возле ближайшего магазина.
В ожидании отпрысков мужчина решил купить два билета мгновенной лотереи. Удивительно, что оба оказались выигрышными. Первый принёс ему 15 долларов, а второй — 150 тысяч долларов, что составляет примерно 10,3 миллионов рублей.
За неожиданную удачу Трэвис благодарит своих детей. По сообщению портала UPI, на полученные деньги американец собирается выплатить ипотеку, а оставшуюся сумму положить на сберегательный счёт.
Недавно «Ридус» рассказывал о женщине, которая сорвала джекпот благодаря плохой погоде. Счастливица поехала в магазин за керосином и выиграла 100 тысяч долларов.
Также мы писали о мужчине, который выиграл в лотерею миллион долларов благодаря печенью с предсказанием и любви к китайской кухне.
Ещё мы публиковали материал о том, как супруги убрались дома и внезапно разбогатели, найдя старый лотерейный билет.
Любопытная история случилась с одной везучей женщиной, которая подшутила над мужем, сказав, что выиграла в лотерею, а потом взяла и правда выиграла — миллион фунтов стерлингов.
А ещё одна женщина разбогатела благодаря ежевечерним прогулкам с собакой. Семейная традиция принесла крупный выигрыш.
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Безумный мир , Ридус
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