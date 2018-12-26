Оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети

Пользователи портала Reddit ломают голову над новой оптической иллюзией. В Сети разместили фотографию с многоэтажкой, на переднем фоне стоит дерево. А вот из-за того, что находится за деревом — стена или пруд — и разгорелся спор.

@Nguava

Пользователи Сети писали в комментариях к фотографии: «Одно понять не могу, где же стена?», «Видимо, со мной что-то не так, потому что только я вижу на этой фотографии стену», «Я провел много времени перед экраном компьютера, пока не понял, что на фотографии все же стена».