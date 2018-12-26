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Оптическая иллюзия озадачила пользователей Сети 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @Nguava
Пользователи портала Reddit ломают голову над новой оптической иллюзией. В Сети разместили фотографию с многоэтажкой, на переднем фоне стоит дерево. А вот из-за того, что находится за деревом — стена или пруд — и разгорелся спор.
@Nguava
Пользователи Сети писали в комментариях к фотографии: «Одно понять не могу, где же стена?», «Видимо, со мной что-то не так, потому что только я вижу на этой фотографии стену», «Я провел много времени перед экраном компьютера, пока не понял, что на фотографии все же стена».
Что самое интересное, автор публикации уже и сам решил рассказать, что на самом деле изображено на снимке. Он написал, это все же не водоем, а бетонная стена. В качестве доказательства автор опубликовал фотографию этого же здания, но с другого ракурса. Однако, это никому не помешало и дальше гадать, что все же изображено на снимке.
Безумный мир
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