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Французский пенсионер пересечет Атлантику в бочке 

Российская Газета + ещё 6 1 час назад
Фото: depositphotos
На одном из Канарских островов — Йерро — состоялась торжественная церемония проводов 70-летнего французского путешественника Жан-Жака Савена в плавание через Атлантику в 450-килограммовой бочке.
Столь необычное плавательное средство не имеет двигателя или парусов, поэтому будет перемещаться по океану исключительно благодаря морским течениям и обдувающим ветрам. При первом после отправления выходе на связь пенсионер сообщил, что ему сопутствует отличная погода, волны достигают всего одного метра в высоту, поэтому он движется со скоростью 2-3 километра в час.
Как уточняет ТАСС, Савен готовился к путешествию несколько месяцев. Его бочка из особо прочной фанеры представляет собой цилиндрический контейнер длиной 3 метра, шириной 2,1 метра и массой 450 кг. Внутри есть койка, небольшая кухня, маленький столик с картами и навигационным оборудованием. В полу размещен иллюминатор, через который отважный пенсионер планирует наблюдать за морской жизнью.
"Судно" необычному туристу предоставило французское бочкотарное предприятие, еще около 60 тысяч евро он собрал от пожертвователей через интернет.
Одна из главных целей Савена — протестировать "переносимость человеком одиночества". Сколько примерно продлится путешествие и где оно завершится, неясно. Сам пенсионер хотел бы причалить к одному из островов заморских владений Франции — Мартинике или Гваделупе.
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Безумный мир , ИТАР-ТАСС
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