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Пенсионер узнал об исцелении жены и выиграл миллион 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель США узнал о полном исцелении своей жены от рака и выиграл миллион долларов в карты в одну неделю. Об этом сообщает Sky News.
В пятницу, 21 декабря, 85-летний Гарольд Макдауэлл (Harold McDowell) из города Лейквуд, штат Нью-Джерси, узнал, что в организме его жены не осталось раковых опухолей. Женщина пережила несколько операций из-за рака печени и рака толстой кишки. В субботу, 22 декабря, Макдауэлл отправился в казино в Атлантик-Сити и выиграл миллион долларов.
Пенсионер решил сыграть в покер и поставил пять долларов. Судя по всему, речь идет о картежнике, который выиграл миллион благодаря тому, что ему выпал флэш-рояль бубен. О неизвестном мужчине, которому попалась комбинация, встречающаяся в одном случае из 20 миллионов, сообщалось в понедельник, 24 декабря.
В казино Макдауэлл отправился вместе со своей женой. Когда он повернулся к ней и сообщил о выигрыше, она отреагировала нецензурными выкриками. «А я сидел там, как идиот», — уточнил мужчина.
Он признался, что новость о выздоровлении его любимой оказалась важнее, чем выигрыш. Деньги пара решила отдать детям, а часть потратить на круиз.
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Безумный мир , В мире
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