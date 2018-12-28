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Дочь поиздевалась над отцом в Рождество и прослыла «злым гением» 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Британка Джуди Браун (Judy Brown) разыграла отца в рождественскую ночь. Девушка замаскировала брюссельскую капусту под его любимые конфеты Ferrero Rocher и дождалась, пока отец их попробует. Ее история стала вирусной в Twitter, за изобретательность девушка получила статус «злого гения».
Браун уже пыталась обмануть отца подобным образом в 2016 году. Тогда она просто завернула капусту в золотистые обертки и уложила в коробку. Развернув одну «конфету», он быстро понял, что дочь его разыграла.
В этом году девушка подготовилась основательнее и сделала так, чтобы отец не смог отличить фейковые конфеты с брюссельской капустой от настоящих Ferrero Rocher. Она измельчила фундук, растопила шоколад, затем обваляла кочаны в орехах и залила шоколадной глазурью. Когда конфеты подсохли, она обернула их брендированной бумагой и уложила фирменную прозрачную коробку.
Дочь спрятала коробку в мешке вкусных подарков от тети, удалилась и стала наблюдать за фиаско отца на расстоянии. Когда сладости выложили из сумки, мужчина посмотрел на них с подозрением и в рождественскую ночь не решился их попробовать. Утром, когда вся семья собралась пить чай и открывать подарки, он подошел к Ferrero Rocher. Джуди ушла на кухню, чтобы не спугнуть отца.
«И вот! Он открыл. Он изучил. Он развернул. Он осмотрел ЕЩЕ РАЗ. Со страхом он сунул все это в рот. Его лицо передало симфонию эмоций: удовлетворение, триумф, самодовольство, растерянность, осознание, ужас, отвращение», — торжествовала дочь, наблюдая за реакцией отца со стороны. «Я все еще хихикаю. И буду весь день», — призналась британка.
Розыгрыш Браун вызвал восторг у пользователей Twitter. Девушку назвали суперзлодейкой, а ее победу — легендарной.
«Возможно, вы испортили Рождество своему отцу, но вы сделали мое», — поблагодарила Джуди за историю одна из пользовательниц.
Рассказ Браун обрел популярность в сети. Только в Twitter им поделились несколько сотен тысяч пользователей.
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Безумный мир
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