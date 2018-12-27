Лайки и личный зоопарк. Топ самых странных трат правительств со всего мира

Если вы думаете что ваша жена покупает бесполезные вещи — посмотрите на этот список. У правительства бюджет побольше, но здравого смысла иногда не сильно много.

Кения и секс-игрушки

Осенью 2015 года некоторых министров Кении обвинили в мошенничестве. В списках предметов, которые покупали чиновники на деньги налогоплательщиков, помимо плазменных телевизоров за $19 000, шариковых ручек за $85 и фортепиано значились товары для взрослых в больших количествах. Всего на такие товары было потрачено более $11 млн Италия и лифт в никуда

В крошечный городок Сутера в Италии не хотят ехать туристы. Вот правительство и решило привлечь туда людей — построить лифт в древнюю обитель на вершине горы Сан-Паолино.

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На строительство лифта было потрачено более двух миллионов евро, а эксплуатация оказалось городу не по карману. Предполагается, что это был элегантный способ отмывания денег.

Гонконг по фэн-шую

Город тратит баснословные суммы, для того чтобы упорядочить городские строения в соответствии с фэн шуем. Любой житель Гонконга может обратиться к правительству с иском, если ему покажется, что новопостроенное здание нарушает его энергию ци. До 2010 года правительство Гонконга потратило около $10 000 000 на восстановление ци своих граждан.

США и мультфильм для Пакистана

Странный образом правительство США решило бороться с терроризмом в Пакистане. Из бюджета страны было выделено $20 000 000 на создание пакистанской версии передачи «Улица Сезам».

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Проект прикрыли, когда чиновники успели потратить более шести миллионов долларов.

Копия шведского города в виртуальной реальности

Шведы вообще потратили миллионы бюджетных денег, для того чтобы создать в виртуальной вселенной Second Life полную копию города Мальмё.

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В связи с отсутствием популярности у местных, проект закрыли.

США покупают лайки в Facebook

По некоторым данным, США потратило около полумиллиона долларов за год на продвижение своей страницы в Facebook. Но имело ли это какую-то реальную пользу для страны, ведомству доказать не удалось.

Бруней и дикие траты

Лидер маленькой мусульманской страны султан Хассанал Болкиаха горазд на на выдумки. Благодаря огромным доходам от нефти, он может позволить себе настоящую роскошь. В его дворце 1788 комнат, есть личная мечеть, 9000 автомобилей, персональный зоопарк и 17 самолетов. А еще у него есть четырех бронзовых статуй в натуральную величину, изображающих принца и его невесту, занимающимися сексом