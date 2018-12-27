Если вы думаете что ваша жена покупает бесполезные вещи — посмотрите на этот список. У правительства бюджет побольше, но здравого смысла иногда не сильно много.
Кения и секс-игрушки
Осенью 2015 года некоторых министров Кении обвинили в мошенничестве. В списках предметов, которые покупали чиновники на деньги налогоплательщиков, помимо плазменных телевизоров за $19 000, шариковых ручек за $85 и фортепиано значились товары для взрослых в больших количествах. Всего на такие товары было потрачено более $11 млн
Италия и лифт в никуда
В крошечный городок Сутера в Италии не хотят ехать туристы. Вот правительство и решило привлечь туда людей — построить лифт в древнюю обитель на вершине горы Сан-Паолино.
anews
На строительство лифта было потрачено более двух миллионов евро, а эксплуатация оказалось городу не по карману. Предполагается, что это был элегантный способ отмывания денег.
Гонконг по фэн-шую
Город тратит баснословные суммы, для того чтобы упорядочить городские строения в соответствии с фэн шуем. Любой житель Гонконга может обратиться к правительству с иском, если ему покажется, что новопостроенное здание нарушает его энергию ци. До 2010 года правительство Гонконга потратило около $10 000 000 на восстановление ци своих граждан.
США и мультфильм для Пакистана
Странный образом правительство США решило бороться с терроризмом в Пакистане. Из бюджета страны было выделено $20 000 000 на создание пакистанской версии передачи «Улица Сезам».
anews
Проект прикрыли, когда чиновники успели потратить более шести миллионов долларов.
Копия шведского города в виртуальной реальности
Шведы вообще потратили миллионы бюджетных денег, для того чтобы создать в виртуальной вселенной Second Life полную копию города Мальмё.
anews
В связи с отсутствием популярности у местных, проект закрыли.
США покупают лайки в Facebook
По некоторым данным, США потратило около полумиллиона долларов за год на продвижение своей страницы в Facebook. Но имело ли это какую-то реальную пользу для страны, ведомству доказать не удалось.
Бруней и дикие траты
Лидер маленькой мусульманской страны султан Хассанал Болкиаха горазд на на выдумки. Благодаря огромным доходам от нефти, он может позволить себе настоящую роскошь. В его дворце 1788 комнат, есть личная мечеть, 9000 автомобилей, персональный зоопарк и 17 самолетов. А еще у него есть четырех бронзовых статуй в натуральную величину, изображающих принца и его невесту, занимающимися сексом