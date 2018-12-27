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Странные обычаи, которые соблюдаются на день рождения в разных странах 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Отмечать дни рождения в России начали с 17-го века. Поначалу пиршества устраивали цари и знатные особы. Чуть позже люди стали отмечать «именины», потому как точной даты своего рождения никто не знал. Повсеместно день рождения с гостями и подарками начали отмечать лишь в середине 20-го века.
Однако и сегодня не все страны празднуют день рождения одинаково.

Германия

В Германии дни рождения (в основном детские) стали праздновать с 13 века. Родители утром зажигают свечи и весь день следят, чтобы они не потухли, а потухшие заменяют. Только вечером на ужине ребенок задувает их, загадывая желание. Только после этого ребенок может открыть подарки.
Существует обычай именинникам-холостякам старше 30 лет: он должен взять метлу и мести главные городские улицы, а друзья должны добавлять самого разного мусора на дорогу. Так продолжается до тех пор, пока любая проходящая девушка не поцелует именинника.

Мексика

В этой стране на день рождения устраивают игру: на ветку дерева подвешивают пиньяту — игрушку, набитую конфетти, подарками и конфетами. Именинник должен разбить пиньяту так, чтобы вся начинка вылетела наружу.
Взрослых людей макают лицом в кремовый торт.

Китай

В Китае главным блюдом на столе считается лапша, и чем длиннее лапша — тем лучше. Именинник должен втянуть лапшу в рот, ни разу не откусив ее. Чем лучше это удается, тем более долгая и счастливая жизнь его ждет.
Помимо этого, имениннику обязательно помимо подарка дарят деньги — это дань традиции.

Дания

На день рождения вывешивают флаги Дании на доме и внутри дома — на крышу, на стол, на окна, а маленькие флажки вставляются в торт. Таким образом, о дне рождения ребенка знают все, кто проходит мимо участка именинника.
Подарки родители тихо складывают под кровать, чтобы утром ребенок мог сразу открыть их.
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