В Китае вор попался из-за сильного запаха от ног

В Китае неизвестный проник ночью в отель с целью ограбления, но владелец отеля почувствовал сильный запах, который исходил от ног злоумышленника, и предотвратил преступление. Об этом пишет The Daily Mail.

По данным издания, перед попыткой ограбления вор снял обувь, чтобы меньше шуметь, но хозяин отеля услышал запах его ног, находясь в другой комнате.

Как отмечается, грабитель попытался убежать, но владелец отеля догнал его на парковке. Позднее его задержала полиция.

Впоследствии вор сознался, что ограбил в ту же ночь еще несколько отелей.