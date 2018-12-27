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В Китае вор попался из-за сильного запаха от ног 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Китае неизвестный проник ночью в отель с целью ограбления, но владелец отеля почувствовал сильный запах, который исходил от ног злоумышленника, и предотвратил преступление. Об этом пишет The Daily Mail.
По данным издания, перед попыткой ограбления вор снял обувь, чтобы меньше шуметь, но хозяин отеля услышал запах его ног, находясь в другой комнате.
Как отмечается, грабитель попытался убежать, но владелец отеля догнал его на парковке. Позднее его задержала полиция.
Впоследствии вор сознался, что ограбил в ту же ночь еще несколько отелей.
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