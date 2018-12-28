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Хозяева упаковали собаку в бумагу 

Рамблер 1 час назад
Новогодняя ночь уже на пороге, и все мы с нетерпением ждём подарков от родственников и друзей. Кто-то точно знает, что он хочет получить, другие не могут сформулировать пожелания. А вот детям часто хочется найти под ёлкой живого друга — щенка или котёнка. Похоже, эти люди решили преподнести сюрприз домочадцам и упаковали в красочную бумагу собаку. Но, похоже, самому питомцу эта затея по вкусу не пришлась: он упорно сбрасывал яркий бант, который владельцы пристраивали ему на голову, и не желал сидеть в упаковке. Возможно, животное не слишком-то хотело превращаться в презент, пусть даже и волшебный.
Безумный мир , Видео , Люди
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