Хозяева упаковали собаку в бумагу

Новогодняя ночь уже на пороге, и все мы с нетерпением ждём подарков от родственников и друзей. Кто-то точно знает, что он хочет получить, другие не могут сформулировать пожелания. А вот детям часто хочется найти под ёлкой живого друга — щенка или котёнка. Похоже, эти люди решили преподнести сюрприз домочадцам и упаковали в красочную бумагу собаку. Но, похоже, самому питомцу эта затея по вкусу не пришлась: он упорно сбрасывал яркий бант, который владельцы пристраивали ему на голову, и не желал сидеть в упаковке. Возможно, животное не слишком-то хотело превращаться в презент, пусть даже и волшебный.