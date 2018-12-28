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Улитка объяснила, как надо пить кофе 

Рамблер 1 час назад
Многие начинают утро с чашки кофе. Но далеко не всем удаётся сделать это спокойно: некоторые офисные сотрудники, опаздывающие к началу рабочего дня, на бегу выпивают утренний кофе и закусывают его бутербродом, уже выскакивая из подъезда. Эта неторопливая улитка показывает, как нужно наслаждаться утром. Она живёт в крошечном домике, обставленном микроскопической мебелью. У улитки есть даже собственная чашка, хотя вряд ли хозяин моллюска наливает в чашку настоящий кофе. Но в любом случае улитке не надо никуда спешить, так что она проводит время с удовольствием и определённо не торопится на работу.
Безумный мир , Видео
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