В Японии продали рыбу за 1,8 миллиона долларов 

На одной из рыбных ферм города Хиросима недавно совершили удивительную сделку. Один из японских коллекционеров купил на торгах самку карпа за 203 миллиона иен (почти 2 миллиона долларов). Причем приобрести рыбину желал не только он: многие миллионеры боролись за право стать обладателями девятилетней чудо-рыбки.
Sakai Fish Farm/Facebook
Самка карпа с чешуей белого цвета, 101-сантиметровое тело которой украшают ярко-красные пятна, хорошо известна в Стране восходящего солнца. Рыбка, которой дали кличку Эс-Лэдженд, часто принимала участие в национальных выставках и становилась обладательницей многочисленных престижных наград.
Вероятно, именно это повлияло на такой повышенный интерес к ней со стороны коллекционеров. Рекордная сумма, которую пришлось выложить счастливому победителю торгов за самку карпа, сделала Эс-Лэдженд самой дорогой живой рыбой, которую когда-либо покупали в мире.