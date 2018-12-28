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В Японии продали рыбу за 1,8 миллиона долларов 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Sakai Fish Farm/Facebook
На одной из рыбных ферм города Хиросима недавно совершили удивительную сделку. Один из японских коллекционеров купил на торгах самку карпа за 203 миллиона иен (почти 2 миллиона долларов). Причем приобрести рыбину желал не только он: многие миллионеры боролись за право стать обладателями девятилетней чудо-рыбки.
Sakai Fish Farm/Facebook
Самка карпа с чешуей белого цвета, 101-сантиметровое тело которой украшают ярко-красные пятна, хорошо известна в Стране восходящего солнца. Рыбка, которой дали кличку Эс-Лэдженд, часто принимала участие в национальных выставках и становилась обладательницей многочисленных престижных наград.
Вероятно, именно это повлияло на такой повышенный интерес к ней со стороны коллекционеров. Рекордная сумма, которую пришлось выложить счастливому победителю торгов за самку карпа, сделала Эс-Лэдженд самой дорогой живой рыбой, которую когда-либо покупали в мире.
Безумный мир
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