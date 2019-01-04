Самые бредовые арендные предложения

Развитой капитализм не перестает удивлять. Люди делают деньги на чем только можно. И даже на том, что вроде бы никакой экономической выгоды не сулит. Вот есть у вас, например, коробка из-под нового айфона. Как ее использовать? Сдавать в аренду.

Коза

В Калифорнии один предприимчивый гражданин, владеющий козьей фермой, придумал дополнительный способ заработка. Он предлагает владельцам частных домов арендовать одну или несколько коз как альтернативу газонокосилке. Животных доставляют по адресу, и те оперативно приводят лужайку в аккуратный вид. Стоимость услуг одной козы за день — порядка ста долларов.

Обнимательница

Маркетологи американской компании Snuggle Buddies убеждают, что регулярные обнимашки повышают уровень эндорфинов в крови и нормализуют давление. На сайте организации представлен внушительный каталог обнимательниц. За 60-80 долларов в час девушки, многие из которых имеют диплом психолога, приезжают к клиенту домой и успокаивают профессиональными объятьями и душевными разговорами. На случай чего у них всегда при себе электрошокер.

Клоун-злодей

К швейцарцу Доминику Девиллю часто обращаются люди, которых достал босс. Доминик — основатель первого в мире агентства, где можно оформить подряд на злого клоуна. Наряженный по всем правилам клоун будет целыми днями бродить за указанным человеком, строить страшные рожи, звонить по ночам и присылать недружественные письма. За дополнительную плату может заявиться на день рождения, нахамить гостям и впечатать торт в лицо именинника. Само собой, если жертве все это очень не понравится, веселье можно в любой момент прекратить.

Коробка от iPhone X

Понты для некоторых действительно дороже денег. Особенно если денег не так много. С выпуском нового, весьма дорогостоящего айфона в интернете стали плодиться объявления об аренде коробки из-под него. Цены начинаются от 300 рублей за однократное использование. Как ее используют? Фотографируют и выкладывают в инстаграм, как же еще.

Собутыльник

Еще больше в интернете объявлений об услугах собутыльников. Эти ребята указывают, на какие темы готовы пространно рассуждать, а также степени собственной интеллигентности на разных ступенях алкогольного опьянения. Часто готовы работать за выпивку и закуску.

Родственник

В Токио уже давно процветает бизнес по сдаче в аренду родственников в любом составе и количестве. Например, взрослых детей с внуками для одиноких пенсионеров. Такое удовольствие стоит немало. Трогательный семейный вечер с участием специально обученных актеров обойдется заказчику минимум в тысячу долларов.