Почему люди не слышат собачий свист

В Шотландии в ходе соревнований на самого громкого крикуна четырнадцатилетняя школьница перекричала шум двигателя самолета при взлете. Это был Боинг. Замеры уровня громкости ее голоса показали 125–130 децибел (дБ), что на 10 дБ превышает предельный уровень восприимчивости для человеческого уха (если какое-то время слушать столь громкий звук, можно вообще лишиться слуха).

Зато мы с вами вообще не слышим собачий свист. Даже людям с абсолютным слухом он недоступен. Между тем такой свист существует, и собаки между собой его улавливают без труда, так как их слуховой диапазон значительно шире человеческого.

А что же наш диапазон? На что он способен — и не только в плане приема, но и воспроизводства звука? Как выяснили ученые, это взаимосвязано. Диапазон нашего слуха неотрывен от диапазона языка, на котором мы говорим. И здесь роль играет целый ряд факторов, связанных с произношением тех или иных звуков: их высоты (тоновый диапазон), длительности, звонкости, способа произношения (носовые, горловые, с придыханием, со сдавленным горлом и так далее).

Кстати, о людях с абсолютным слухом. Неверно думать, что это качество дает им возможность услышать самый тихий звук. Абсолютный слух позволяет безошибочно определять высоту любого звука. Для этого человеку даже не требуется сравнения этого звука с аналогом. Великий композитор Сен-Санс впервые увидел фортепиано, когда ему было чуть более двух лет. Заметив, что он нажимает клавиши и прислушивается к каждому звуку, бабушка подсказала ему названия всех нот на клавиатуре. Когда спустя несколько дней специалист настраивал инструмент, маленький Камиль из соседней комнаты безошибочно назвал все услышанные ноты.

Долгое время считалось, что абсолютный слух — это врожденное, «награда с небес». Кому-то просто повезло родиться музыкальным вундеркиндом. Однако это верно только отчасти. Да, во все времена были люди, рожденные «со смычком в руке». Достаточно вспомнить таких великих музыкантов и композиторов, как Вольфганг Амадей Моцарт или Николо Паганини. Однако Диана Дойч — психолог из Германии, более трех десятилетий изучавшая такое явление, как абсолютный слух, в результате исследований доказала, что он находится в прямой зависимости от наличия тональности в родном языке. Доклад на эту тему она представила в ходе 138 съезда Американского акустического общества в самом конце XX века. Вместе с коллегами Диана Дойч проводила эксперимент. Она задействовала коренных жителей Китая и Вьетнама, чьи языки относятся к тональным (по-другому, к тоновым) — в таких языках значение слова зависит от высоты произношения звуков. С интервалом в несколько дней участники эксперимента произнесли одни и те же слова. Выяснилось, что повторяли они их на той же ноте, что и прежде. Отклонение было незначительным.

Дальнейший эксперимент психолога показал, что наличие слуха зависит не только от языка, но и от возраста, в котором ребенок начал заниматься музыкой — чем раньше, тем лучше. Исследователями были протестированы студенты консерваторий США и Китая, которым предлагалось на слух определить порядка двух десятков нот. Китайские показали несравнимо лучшие результаты в отличие от американцев, чьи языки относятся к нетональным. Так, в группах, в которых были отобраны молодые люди, начавшие заниматься музыкой в 4-5 лет, с заданием справились 60% китайцев и 14% — американцев, в группе, где студенты начали заниматься музыкой в 6-7 лет, соотношение составило 55 и 6 процентов в пользу китайцев. И, наконец, среди тех, кто начал заниматься музыкой лишь в 8-9 лет, с заданием справились 42 процента китайцев, а американцев… ни одного.

Доктор филологических наук Владимир Плунгян свою жизнь посвятил изучению фонетики. Он легко назовет целый ряд параметров, по которым один язык может отличаться от другого, пояснит, почему некоторые народности, например, никогда не отличат на слух слова лук и луг. Просто в их языках все согласные произносятся с придыханием, следовательно, звонких согласных вообще не существует, а значит, и определить их на слух они не могут. Такое произношение характерно для многих языков современной Индии, так говорили на древнегреческом. А, к примеру, в армянском звук, произнесенный с придыханием и без — это уже разные звуки, а нередко и разные слова. Следовательно, и диапазон звучания этого языка будет шире, чем у того же хинди.

Однако если вести речь о наиболее употребительных языках на планете, а их порядка сорока, выделить какой-либо язык с наибольшим или наименьшим диапазоном звучания сложно. Дело в том, что тоновый диапазон зависит от частоты колебаний голосовых связок. И практически в каждом языке есть звуки, которые выходят за пределы разговорного диапазона, колеблющегося от 64 до 1300 Гц. А если на этом языке начать петь, то диапазон значительно расширится. К примеру, самый низкий тон, который может взять голос человека, зафиксирован на уровне 43,2 герца. А самый высокий — 1354 герца. Но оперные певцы раздвинули эти границы до 2300 герц.

Самым причудливым языком мира считается къхонг. На нем и его диалектах говорят в Намибии и Ботсване. Но даже среди африканских языков он выделяется самым большим количеством звуков. Так, один из диалектов содержит 164 согласных звука, 111 из которых — щелкающие. Определить точный диапазон этого языка пока никто не смог.