Почему не получится вытащить лампочку изо рта

Печальные истории о застрявших во рту лампочках хотя бы раз в жизни слышал каждый, но некоторые решаются повторить эксперимент, чтобы самостоятельно убедиться в том, что лампочку действительно нельзя достать без помощи специалистов. Что же происходит на самом деле?

Лампочку легко поместить в рот благодаря ее обтекаемой форме, а вот в противоположном направлении эта форма "не работает". А все потому, что первоначально лицевые мышцы находятся в расслабленном состоянии и легко растягиваются. Когда в рот попадает лампочка, он остается открытым, лицевые мышцы перенапрягаются, происходит спазм и они начинают сжиматься. Чем дольше во рту находится лампочка, тем сильнее спазм. Из-за этого вытащить лампочку самостоятельно не получается.

Для тех, кто все же хочет на собственном опыте убедиться в том, насколько прочно застревает лампочка, продаются специальные карамельные конфеты в форме лампочки, которые просто растают во рту и не причинят вреда.