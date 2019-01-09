Дикие звери навестили полицию и госпиталь

Сразу два случая визита диких животных к людям попали на видео в США. Возможно, лесным жителям стало холодно, но не исключено, что они просто заскучали. Сначала полицейское отделение в штате Иллинойс взбудоражило появление белки. Стражи порядка не сразу смогли справиться с маленьким грызуном, а у некоторых женщин белка вызвала приступ паники. А вот в Анкоридже на Аляске жителей удивил лось, который заявился в больницу. Животное побродило по фойе, полакомилось растениями, которые там стояли и мирно удалилось. Как ни странно, но крупный лось в отличие от небольшой белки никого не напугал.