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Дикие звери навестили полицию и госпиталь 

Рамблер 1 час назад
Сразу два случая визита диких животных к людям попали на видео в США. Возможно, лесным жителям стало холодно, но не исключено, что они просто заскучали. Сначала полицейское отделение в штате Иллинойс взбудоражило появление белки. Стражи порядка не сразу смогли справиться с маленьким грызуном, а у некоторых женщин белка вызвала приступ паники. А вот в Анкоридже на Аляске жителей удивил лось, который заявился в больницу. Животное побродило по фойе, полакомилось растениями, которые там стояли и мирно удалилось. Как ни странно, но крупный лось в отличие от небольшой белки никого не напугал.
Безумный мир , Видео
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