Художник зашифровал в стене загадку на $1000

Парижский художник Паскаль Бояр (Pascal Boyart), подписывающий свои работы как PBOY, хорошо известен любителям современного стрит-арта. Муралы француза выполнены с большим мастерством, но главная «фишка» в том, что они тесно связаны с криптовалютой.

Начинал Паскаль Бояр с того, что размещал в своих настенных работах QR-код от блокчейн-кошелька, воспользовавшись которым каждый желающий мог перевести художнику средства, чтобы поддержать его проекты. Недавно создатель масштабных муралов изменил своему правилу и наоборот решил поделиться с поклонниками своих картин деньгами.

Новый мурал мастера содержит загадку, найдя ответ на которую можно получить 0,26 биткоина ($1 003). Работа Бояра — аллюзия на всемирно известную картину Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ».

BigPicture.ru

Вместо пролетариев XIX века, Паскаль разместил вокруг Свободы современных протестующих, которых в ноябре 2018 года назвали «желтыми жилетами» за их своеобразную экипировку.

BigPicture.ru

Автор работы оставил желающим получить деньги подсказку — Бояр сообщил, что для разгадки необходимо найти мурал и стать напротив. Кстати, чтобы отыскать головоломку также придется приложить некоторые усилия, ведь про ее расположение известно лишь то, что она находится на одной из стен Парижа.

По словам автора, его акция приурочена к десятилетию выхода первого блока биткоина. Еще одной важной особенностью загадки является то, что сумма вознаграждения может вырасти. Художник позаботился о том, чтобы все желающие могли сделать взнос в биткоинах в призовой фонд.