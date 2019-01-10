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Сотрудница тюрьмы носила любовнику передачи в нижнем белье 

Мир24 4 часа назад
Фото: Мир24
В Великобритании сотрудница тюрьмы влюбилась в заключенного. Более семи лет 37-летняя Джемма Фарр работала в качестве специалиста по реабилитации в одном из пенитенциарных заведений в графстве Стаффордшир. Как пишет газета Metro, в своем нижнем белье она передавала любовнику мобильные телефоны и стероидные препараты.
Сама она была осуждена почти на 2,5 года по обвинению в контрабанде запрещенных предметов. Проверку ее деятельности руководство тюрьмы начало в сентябре 2017 года из-за слухов о ее романе с пожизненно осужденным убийцей. В ходе следствия женщина признала свою вину и отметила, что прятала запрещенные предметы в своем нижнем белье.
Ранее сообщалось, что в США бабушку приняли за трансгендера и отправили в мужскую тюрьму. Случай произошел с 55-летней Фьор Пичардо де Велос. Женщина прилетела из Доминиканской Республики, чтобы лично присутствовать при рождении внука. Однако в аэропорту ее задержали по обвинению в торговле наркотиками.
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Безумный мир , газета Metro
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