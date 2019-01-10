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Как разыграть коллег по работе 

Рамблер 1 час назад
Обидный розыгрыш может не только оскорбить человека, но и привести к ссоре или затяжному конфликту. А вот безобидный пранк развеселит коллег и родственников и поднимет им настроение. Впрочем, придумывая, как подшутить над сотрудниками офиса, которых вы знаете не очень хорошо, учитывайте, что даже очень смешной, на ваш взгляд, прикол может выглядеть грубым с точки зрения других. И, конечно же, не стоит использовать в качестве объекта розыгрыша начальника, иначе розыгрыш может стать последним на этой работе. Смотрите ролик и узнайте, как можно посмеяться над коллегами, но не обидеть их.
Безумный мир , Видео , Люди
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