Британская кошка испортила ценную картину

Любимая кошка британского искусствоведа принесла ему сплошные убытки.

Британское издание The Telegraph сообщает, что кошка по кличке Падме "наказала" своего владельца Бендора Гросвенора на пять с лишним тысяч фунтов (или примерно 450 тысяч в рублях).

В 2015 году искусствовед купил картину, написанную в XVII веке известным британским портретистом Джоном Райтом . В этом году Бендор Гросвенор решил заняться ее реставрацией. Полотно серьезно пострадало от конденсата и нуждалось в восстановлении. Кошка оказалась рядом в момент, когда искусствовед решил ненадолго прерваться. Он немного отстранился от картины, и кошка тут же прыгнула прямо в центр.

Потом Бендор Гросвенор грустно шутил, кошка оказалась не такой поклонницей художника, как он. Но картину приобрел не только из-за любви к творчеству Джона Райта. Полотно было в отличном состоянии и со всеми оригинальными глазурями. Сейчас оно разорвано, но по словам Гросвенора, было бы хуже, если бы пострадало лицо человека, изображенного на картине. Восстановление полотна, вероятно, обойдется примерно в ту же сумму, что и его покупка в 2015 году.