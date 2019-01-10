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Британская кошка испортила ценную картину 

Рамблер 3 часа назад
Фото: The Telegraph
Любимая кошка британского искусствоведа принесла ему сплошные убытки.
Британское издание The Telegraph сообщает, что кошка по кличке Падме "наказала" своего владельца Бендора Гросвенора на пять с лишним тысяч фунтов (или примерно 450 тысяч в рублях).
В 2015 году искусствовед купил картину, написанную в XVII веке известным британским портретистом Джоном Райтом. В этом году Бендор Гросвенор решил заняться ее реставрацией. Полотно серьезно пострадало от конденсата и нуждалось в восстановлении. Кошка оказалась рядом в момент, когда искусствовед решил ненадолго прерваться. Он немного отстранился от картины, и кошка тут же прыгнула прямо в центр.
Потом Бендор Гросвенор грустно шутил, кошка оказалась не такой поклонницей художника, как он. Но картину приобрел не только из-за любви к творчеству Джона Райта. Полотно было в отличном состоянии и со всеми оригинальными глазурями. Сейчас оно разорвано, но по словам Гросвенора, было бы хуже, если бы пострадало лицо человека, изображенного на картине. Восстановление полотна, вероятно, обойдется примерно в ту же сумму, что и его покупка в 2015 году.
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Безумный мир , Джон Райт
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