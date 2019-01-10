Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сверхсветовые путешествия признали возможными 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: Lenta.ru
Группа физиков Массачусетского университета в Дартмуте (США) показали, что массивные вращающиеся черные дыры можно использовать для сверхсветовых путешествий. Об этом сообщает издание The Conversation.
Согласно одному из решений уравнений общей теории относительности Эйнштейна, в черных дырах возможно образование кротовых нор, соединяющий разные точки пространственно-временного континуума. Однако считается, что горячая и плотная сингулярность, находящаяся в центре черных дыр, искривляет пространство до такой степени, что космический корабль будет уничтожен приливными силами еще до того, как пройдет через горловину кротовой норы.
В новой работе физики показали, что, если массивная черная дыра вращается, то сингулярность в ее центре будет «мягко» взаимодействовать с гипотетическим космическим кораблем, не разрушая его. Эффекты, оказываемые на путешественников, при определенных условиях могут быть пренебрежимо малы, и, несмотря на то, что корабль не может обойти сингулярность, он сможет пройти прямо через нее, оставшись целым.
Ученые подчеркивают, что рассматриваемая черная дыра является изолированной, то есть она не испытывает влияния со стороны ближайших звездных объектов и не поглощает ни вещества, ни излучения. В будущей работе исследователи планируют рассмотреть более реалистичный вариант черной дыры.
Последние новости
Китай прекратил испытания С-400 Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР «Би-би-си» погорела на цитатах главаря «Исламского государства»
Комментарии7
Безумный мир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пойти в выходные в Москве1
Первая женщина в космосе: факты о полете Терешковой2
Почему детей тянут за уши в день рождения
За что Высоцкому заплатили $45 тысяч в 1979 году32
Из чего напечатали первые бумажные деньги в России
Видео
02:21
Блогер обучила пса заклинаниям из «Гарри Поттера»
Безумный мир
05:10
Герой, который молчал о подвиге полвека
Люди
08:22
Как появились советские сказки
Истории
02:35
За что Высоцкому заплатили $45 тысяч в 1979 году
Люди
00:55
Экстремалы залетели в горное ущелье
Безумный мир Люди
00:40
Белый медведь захотел реанимировать птицу
Безумный мир
02:59
Как разыграть коллег по работе
Безумный мир Люди
03:04
Почему не получится вытащить лампочку изо рта
Безумный мир
00:17
Житель Подольска забивает гвозди голыми руками
Люди
00:09
Хаски устроил лежачую забастовку в аэропорту
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение