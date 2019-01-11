Японский миллиардер заплатил, чтобы его ретвитнули

С 2023 году японский миллиардер собирается отправиться в недельное путешествие вокруг Луны на Big Falcon Rocket программы SpaceX и ее основателя Илона Маска, но уже на сегодняшний день он сделал свой пост самым ретвитнутым постом в мире.

В нем Маезава говорит о том, что Zozotown — модный онлайн ритейлер, который принес ему миллионы, — провел очень успешную весеннюю распродажу и что он, Маезава, устроит конкурс, чтобы отпраздновать.

Каждый, кто поделится постом, получит шанс быть в сотне людей, которым достанется по 1 миллиону йен (около 620 тысяч рублей).

Сам твит был написан на японском и содержал инструкции и условия участия.

Этот пост стал не только самым ретвитнутым за всю историю (5.8 миллионов ретвитов), но и добавил своему автору подписчиков. На момент публикации у японского бизнесмена было около 500 тысяч подписчиков, сейчас же эта цифра выросла до 5 миллионов. ​