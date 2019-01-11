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Японский миллиардер заплатил, чтобы его ретвитнули 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
С 2023 году японский миллиардер собирается отправиться в недельное путешествие вокруг Луны на Big Falcon Rocket программы SpaceX и ее основателя Илона Маска, но уже на сегодняшний день он сделал свой пост самым ретвитнутым постом в мире.
В нем Маезава говорит о том, что Zozotown — модный онлайн ритейлер, который принес ему миллионы, — провел очень успешную весеннюю распродажу и что он, Маезава, устроит конкурс, чтобы отпраздновать.
Каждый, кто поделится постом, получит шанс быть в сотне людей, которым достанется по 1 миллиону йен (около 620 тысяч рублей).
Сам твит был написан на японском и содержал инструкции и условия участия.
Этот пост стал не только самым ретвитнутым за всю историю (5.8 миллионов ретвитов), но и добавил своему автору подписчиков. На момент публикации у японского бизнесмена было около 500 тысяч подписчиков, сейчас же эта цифра выросла до 5 миллионов. ​
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