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Пассажиры увидели из иллюминатора шоу 

Рамблер 5 часов назад
Видеокадры, снятые в декабре прошлого года в аэропорту канадского города Торонто, поднимут настроение всем, кто опасается авиаперелётов. Театральная группа вылетала в американскую Филадельфию на самолёте, и сотрудник наземной службы устроил для пассажиров лайнера настоящее танцевальное шоу. Специалист, руководящий действиями пилота, исполнил несколько забавных па, чем привёл в восторг наблюдателей. Они выразили сомнения, что такие сигналы понятны лётчикам, но, скорее всего, сотрудник аэропорта уже дал указания пилотам, а зажигательный танец исполнил ради пассажиров.
Безумный мир , Видео
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