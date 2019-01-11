Пассажиры увидели из иллюминатора шоу

Видеокадры, снятые в декабре прошлого года в аэропорту канадского города Торонто, поднимут настроение всем, кто опасается авиаперелётов. Театральная группа вылетала в американскую Филадельфию на самолёте, и сотрудник наземной службы устроил для пассажиров лайнера настоящее танцевальное шоу. Специалист, руководящий действиями пилота, исполнил несколько забавных па, чем привёл в восторг наблюдателей. Они выразили сомнения, что такие сигналы понятны лётчикам, но, скорее всего, сотрудник аэропорта уже дал указания пилотам, а зажигательный танец исполнил ради пассажиров.