Нейросеть создает фото блюда по его рецепту

В Израиле ученые разработали нейросеть, которая способна считывать длинные рецепты и на их основе создавать фото уже готовых блюд. Об этом сообщили на сайте arXiv.org.

Для этого ученые применили нейросетевые алгоритмы, которые выполняют разные задачи, но все они связанны с изображением. Во время обучения нейросети применяется алгоритм, который сопоставляет слова с соответствующими визуальными признаками.

Нетанел Йозефиан и другие ученые из Тель-Авивского университета разработали нейросеть, которая способна создавать фотографии, даже если описание не содержит четких данных о том, как должен выглядеть объект.

Ученые признаются, что алгоритм их работы основан на достижение других специалистов. Они, в свою очередь, применили 800 пар рецептов и фотографий уже готовых блюд для обучения искусственного интеллекта.

arxiv.org

Мы можем увидеть, что нейросеть добавляет и убирает продукты из блюда настолько реалистично, что фотографию практически невозможно отличить от реальной.