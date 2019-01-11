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Нейросеть создает фото блюда по его рецепту 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Израиле ученые разработали нейросеть, которая способна считывать длинные рецепты и на их основе создавать фото уже готовых блюд. Об этом сообщили на сайте arXiv.org.
Для этого ученые применили нейросетевые алгоритмы, которые выполняют разные задачи, но все они связанны с изображением. Во время обучения нейросети применяется алгоритм, который сопоставляет слова с соответствующими визуальными признаками.
Нетанел Йозефиан и другие ученые из Тель-Авивского университета разработали нейросеть, которая способна создавать фотографии, даже если описание не содержит четких данных о том, как должен выглядеть объект.
Ученые признаются, что алгоритм их работы основан на достижение других специалистов. Они, в свою очередь, применили 800 пар рецептов и фотографий уже готовых блюд для обучения искусственного интеллекта.
arxiv.org
Мы можем увидеть, что нейросеть добавляет и убирает продукты из блюда настолько реалистично, что фотографию практически невозможно отличить от реальной.
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