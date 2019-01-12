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В столице составили карту помоек, где можно поесть 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Мусор"
Весьма полезной информацией с жителями Москвы решили поделиться фриганы, люди, которые по идейным соображениям питаются из мусорных баков.
Создать подобный документ фриганы хотели уже давно, теперь же она стала реальностью. На карте столицы ее создатели отметили места, куда персонал супермаркетов выбрасывает еду с истекшим сроком годности. Таких точек на карте сейчас около 30, но обещают, что она будет пополняться.
Для чего понадобилось делать такую странную карту? Дело в том, что фриганы убеждены, что часто продукты, которые оказываются в мусорных баках, вполне еще пригодны для употребления. Например, сладости, фрукты, хлеб. Кроме того, на некоторые товары, которые практически не имеют срока годности, по словам фриганов, тоже наклеивают ярлыки. Однако мед или консервы в металлической таре можно без опаски есть, не обращая внимания на этикетку.
Фриганы убеждены, что люди выбрасывают слишком много продуктов, которые вполне пригодны в пищу, поэтому и выбрали для себя обеды и ужины на помойках. Ничего зазорного в этом, по их мнению, нет. Однако, оригиналы отмечают, что не все поддерживают их, а персонал некоторых сетей супермаркетов даже намеренно портит продукты, чтобы их не взяли бесплатно даже с помойки.
Именно поэтому о карте не слишком распространяются, хотя она находится в открытом доступе и ее достаточно легко может найти тот, кто этим заинтересуется.
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Безумный мир
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