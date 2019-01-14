Армия летающих пауков выходит на охоту

Природа полна по-настоящему жутких вещей. Яркий пример тому — дождь из живых пауков. Эти кадры были сняты в Минас-Жерайс на юге Бразилии, где обитают Parawixia bistriata — редкие «социальные» пауки, которые вместе работают над созданием огромных сетей паутины.

На самом деле пауки не падают с небес на землю. Все происходит ровно наоборот: они поднимаются в небо на больших, едва видимых глазом парусах из паутины для охоты. Каким бы апокалиптичным не казалось это явление со стороны, для южной Бразилии это не редкость: сейчас там лето, и погода в регионе жаркая и влажная.