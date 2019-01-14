Армия летающих пауков выходит на охоту 

Природа полна по-настоящему жутких вещей. Яркий пример тому — дождь из живых пауков. Эти кадры были сняты в Минас-Жерайс на юге Бразилии, где обитают Parawixia bistriata — редкие «социальные» пауки, которые вместе работают над созданием огромных сетей паутины.
На самом деле пауки не падают с небес на землю. Все происходит ровно наоборот: они поднимаются в небо на больших, едва видимых глазом парусах из паутины для охоты. Каким бы апокалиптичным не казалось это явление со стороны, для южной Бразилии это не редкость: сейчас там лето, и погода в регионе жаркая и влажная.
Адальберто душ Сантуш, профессор биологии, специализирующийся на арахнологии в Федеральном университете штата Минас-Жерайс, рассказал The Guardian, что по вечерам Parawixia bistriata работают вместе, создавая сети шириной до 4 метров и в 3 метра толщиной. На рассвете в эти сети попадает добыча — множество мелких насекомых и иногда даже птиц — которых пауки поедают в течение дня. Хорошая новость заключается в том, что эти пауки не только безвредны для человека, но и оказывают ему услугу, избавляя от назойливых комаров и мух.