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Дружелюбная собака загладила кошку 

Рамблер 6 часов назад
Когда про кого-то говорят, что они живут «как кошка с собакой», это означает, что в паре постоянно случаются ругань и непонимание. И действительно, нередко кошки и собаки не ладят, а лишь конфликтуют меж собой. Но эти питомцы, живущие в одном доме, явно нашли общий язык. На кадрах видно, как собака и кошка сидят рядом, и кошку гладит хозяин. В какой-то момент к этому подключается и собака, которая вслед за человеком начинает поглаживать пушистого друга, а потом пытается играть с ним. Видео с дружелюбным псом умилило пользователей Интернета, которые оценили взаимную симпатию домашних животных.
Безумный мир , Видео
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