Дружелюбная собака загладила кошку

Когда про кого-то говорят, что они живут «как кошка с собакой», это означает, что в паре постоянно случаются ругань и непонимание. И действительно, нередко кошки и собаки не ладят, а лишь конфликтуют меж собой. Но эти питомцы, живущие в одном доме, явно нашли общий язык. На кадрах видно, как собака и кошка сидят рядом, и кошку гладит хозяин. В какой-то момент к этому подключается и собака, которая вслед за человеком начинает поглаживать пушистого друга, а потом пытается играть с ним. Видео с дружелюбным псом умилило пользователей Интернета, которые оценили взаимную симпатию домашних животных.