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1000 100 200 рублей запросил таксист за поездку 

Рамблер 5 часов назад
Очередной ролик про числительные набирает популярность в Сети. Его сняли клиентки такси, которые намеревались расплатиться с водителем. Мужчина упорно запрашивал с них сумму в тысячу сто двести рублей, но девушки не могли понять, сколько же нужно заплатить. Одна из женщин дала мужчине 1 100 рублей, но он объяснил, что нужно ещё 200, потому что заказ был на тысячу сто двести. Неизвестно, чем завершилась история и какая сумма в итоге требовалась. Этот случай — уже не первый, когда люди сами придумывают новые числа. Несколько месяцев назад подобным образом прославилась кассир, запросившая с покупателя тысячу пятьсот четыреста восемьдесят семь рублей.
Безумный мир , Видео , Люди
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