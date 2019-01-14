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Белорусский кот-знаток ПДД попал на видео 

Рамблер 5 часов назад
В Брестской области Беларуси автолюбитель заснял кота, который знаком с правилами дорожного движения лучше, чем некоторые пешеходы. Установленный в машине видеорегистратор запечатлел, как животное подбежало к проезжей части возле пешеходного перехода и остановилось. На дорогу кот вышел лишь после того, как машины, следующие в противоположные стороны, встали перед «зеброй». Пушистик быстро перебежал улицу и отправился восвояси. Комментаторы в соцсети уже восхитились умным котом и отметили, что даже к дороге он предпочёл прибежать не по заснеженному газону, а по вытоптанной дорожке.
Безумный мир , Видео
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