Белорусский кот-знаток ПДД попал на видео

В Брестской области Беларуси автолюбитель заснял кота, который знаком с правилами дорожного движения лучше, чем некоторые пешеходы. Установленный в машине видеорегистратор запечатлел, как животное подбежало к проезжей части возле пешеходного перехода и остановилось. На дорогу кот вышел лишь после того, как машины, следующие в противоположные стороны, встали перед «зеброй». Пушистик быстро перебежал улицу и отправился восвояси. Комментаторы в соцсети уже восхитились умным котом и отметили, что даже к дороге он предпочёл прибежать не по заснеженному газону, а по вытоптанной дорожке.