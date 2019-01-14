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Фотография яйца стала самой популярной в Instagram 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @world_record_egg
Снимок куриного яйца, опубликованный в Инстаграм-аккаунте world_record_egg, собрал 27 млн лайков. Это стало абсолютным рекордом социальной сети за всю историю ее существования.
Пост с фотографией обычного куриного яйца был опубликован 4 января. Снимок, как и сам аккаунт, были созданы с одной единственной целью — затмить предыдущий рекорд, принадлежащий Кайли Дженнер, одной из сестер Кардашьян. В феврале 2018 года Кайли опубликовала снимок новорожденной дочери, который до недавнего времени считался рекордсменом с 18,2 млн лайков.
Пользователи с удовольствием поддержали флешмоб с яйцом. Многие оставляли под фотографией комментарии, призывая лайкать яйцо как можно больше. К ним присоединились и пользователи Twitter, которые также агитировали за то, чтобы поднять яйцо в тренды. Стоит отметить, что ранее попытки затмить популярность знаменитостей и сделать «яичный флешмоб» уже были, однако ни одна из них не получала такого внимания.
В итоге на пост пришлось отреагировать и самой Кайли Дженнер. В своем Инстаграм-аккаунте она опубликовала видео, на котором разбивает куриное яйцо, сопроводив это комментарием: Возьмите это маленькое яичко».
Комментарии6
Безумный мир
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