Когда на самом деле вымерли мамонты

В школе нас учили, что мамонты вымерли миллионы лет назад. Но так ли это на самом деле? Есть мнение, что мамонты живы до сих пор, но обитают в отдалённых уголках планеты, где шансы встретиться с человеком минимальны, например, в сибирской тайге.

Согласно официальной версии один из первых скелетов мамонта с сохранившимися на нём остатками мягких тканей нашёл охотник в дельте реки Лены в 1799 году. В 1806 году останки мамонта выкопали, доставили в Петербург и выставили в кунст-камере. Но лишь в конце восемнадцатого века животное реконструируют, и только тогда люди узнают, как выглядели гиганты. Но есть свидетельства разных эпох, что люди и прежде знали, какими были мамонты. И здесь возникает вопрос: откуда они могли это знать, если мамонты давно вымерли?

Смотрите ролик и попробуйте открыть тайну исчезновения древних животных.