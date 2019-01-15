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Китайцы вырастили хлопок на Луне 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Китайские ученые впервые вырастили хлопок на Луне. Это первый удачный биологический эксперимент, проведенный на другой планете. Однако сейчас хлопок еще не зацвел, а только дал маленькие ростки.
"Чанъэ-4" долетел до Луны и успешно приземлился на обратной стороне планеты 3 января. Главной задачей этого космического аппарата было создание минибиосферы. Ученые, создавшие "Чанъэ-4", отлично постарались и выполнили свою работу.
После успешной посадки хлопка, планируется отправить на Луну семена рапса и картофеля. Помимо растений, на спутник Земли будут отправлены личинки плодовой мухи и дрожжевые грибки.
Специалисты утверждают, что все образцы, отправленные на Луну, адаптируются к низкой гравитации, радиации и сильным перепадам температур.
Напомним, что Луна — единственный спутник Земли. Только на этом внеземном объекте удалось побывать человечеству. Температура на Луне колеблется от −173 °C до +127 °C. Посадка растений на этой безжизненной планете — большое достижение в науке.
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Безумный мир
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