Хозяева узнали, чем тайно занимаются пес и кот

Очередное подтверждение того, что собаки и кошки часто становятся лучшими друзьями, появилось в Сети. Семейная пара, у которой в доме живут собака Джоуль и кот Кельвин, поставили в доме камеру, чтобы наблюдать за питомцами. Животные попали в семью с разницей в несколько месяцев, однако подружились. Тем не менее, при людях они почти никогда Джоуль и Кельвин почти никогда не проявляют взаимную симпатию, но, как выяснилось, когда хозяев нет дома, собака и кот проводят время рядом. На кадрах видно, что Джоуль и Кельвин даже спать предпочитают на хозяйском диване в обнимку. Комментаторы отметили, что на видео кот выглядит расслабленным, а собака немного волнуется, и объяснили это тем, что собаки более привязаны к людям и переживают, когда хозяин уходит, а котам это безразлично.