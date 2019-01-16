Бэттмен предотвратил ограбление магазина

В британском городке Хартпул развернулись события геройского экшн-фильма: небольшой продуктовый магазин от ограбления спас Бэттмен. Оказалось, что это настоящая фамилия мужчины, сумевшего обезвредить грабителя.

Преступник ворвался в магазин с топором, обчистил кассу, заодно прихватив пачку сигарет. Когда он уходил, то случайно зацепил сумкой машину Кэмерона Бэттмена, который собирался отъехать с парковки.

Увидев топор и деньги, выпавшие из сумки, мужчина тут же понял, что перед ним грабитель. Он вступил с ним в схватку и смог его обезвредить. Бэттмену повезло: рядом находились сотрудники полиции, которые арестовали грабителя. Им оказался Стивен Уолтон, 42-летний рецидивист, за плечами которого 85 преступлений.

После задержания стало ясно, что фамилия героя — Бэттмен (как у Человека Летучей Мыши, только с двумя Т). Ему двадцать пять лет, он отец двоих детей и в прошлом охранник. Власти отметили геройский поступок молодого человека и выдели ему премию в 250 фунтов. Теперь Хартпул может спать спокойно.