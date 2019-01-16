Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в проповедники 

Lenta.ru 1 час назад
Бывшая американская порноактриса рассказала о том, как ушла из индустрии фильмов для взрослых и стала христианским проповедником. Ее историей поделился информационный портал Fox News.
Кристал ди Грегорио-Бассетт (Crystal DiGregorio-Bassette) работала в порноиндустрии под псевдонимом Надя Хилтон (Nadia Hilton) около десяти лет. Она успела сняться в порнофильмах всех крупных студий и подрабатывала в стрип-клубе.
Около трех лет назад 34-летняя Грегорио-Бассетт отправилась в церковь на Пасху. По ее словам, во время службы на нее снизошло откровение: она осознала, что находится в насильственных отношениях, а работа наносит вред ее психике и окружающим. «Бог открыл мне глаза, я взглянула на мир иначе. Я заметила, как сильно вредит людям порноиндустрия, раньше я никогда не задумывалась об этом», — рассказала она.
Но уйти из порно ей удалось не сразу — американку удерживала роскошная жизнь: зарплата в 30 тысяч долларов (около двух миллионов рублей) в месяц, особняк в Малибу за десять миллионов долларов, Ferrari, два Cadillac Escalade, свой ночной клуб и дом в штате Нью-Йорк. Однако в итоге она поняла, что больше не может заниматься своей работой, объявила себя банкротом и покинула индустрию в 31 год. «Мои последние два фильма были самыми ужасными. Я чувствовала себя так, будто меня насилуют на съемочной площадке. В перерывах между съемками я читала Библию», — призналась она.
Найти работу ей удалось не сразу — работодатели часто отказывали ей, узнав о ее прошлом, а ее сына дразнили в школе. Тем не менее, со временем ей удалось устроиться помощником адвоката. В свободное время она ходит в церковь и читает проповеди. Также Грегорио-Бассетт помогла выйти из порноиндустрии и прийти к вере одной из подруг.
Женщина называет себя первой порнозвездой, ставшей проповедником. «Ко мне может прийти за советом кто угодно. Любой человек может рассказать мне все, как есть, и не беспокоиться, что я буду его судить», — отметила Грегорио-Бассетт, подчеркнув, что старые видео для взрослых с ее участием все еще находятся в открытом доступе в сети.
Последние новости
Готовившего покушение на Путина арестовали в Сербии Число жертв взрыва в жилом доме в Шахтах увеличилось Путин потребовал гарантий для заинтересованных в «Турецком потоке»
Комментарии33
Безумный мир , Видео , Ferrari , Fox News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилец исчез, оставив загадочные знаки на стенах комнаты2
Чья рука изображена на картине «Тайная вечеря»
Что происходит с вещами умерших одиноких японцев
Как бизнесмен хотел возродить империю Романовых4
По какому принципу называли животных на Руси
Видео
12:45
Какие изменения произошли на планете всего за 30 лет
Места
01:55
Какие последствия на самом деле имел Чернобыль
Истории
11:01
Самые страшные дома в мире
Места
04:10
Бывшая порнозвезда рассказала об уходе в проповедники
Безумный мир
01:00
Хозяева узнали, чем тайно занимаются пес и кот
Безумный мир
14:30
Артефакты, которые смущают ученых
Вещи
11:39
Когда на самом деле вымерли мамонты
Безумный мир Истории
01:53
Что делать при опоздании на работу из-за сбоя в метро
Истории
00:13
Хозяин решил, что кошка научилась говорить
Безумный мир Люди
00:27
Белорусский кот-знаток ПДД попал на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение