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Что за железные буквы «Ш» валяются на дороге 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Соцсети
Все сталкивались на дороге с этими странными Ш-образными пластинами. Если такая "буква Ш" была в быту, применение для нее могло быть совершенно непредсказуемым. К примеру, ею можно было подпереть дверь. Но каково ее истинное предназначение, и почему эта железяка так часто появляется на пути?
На самом деле, это только маленькая деталь от трансформатора. В большом городе уже довольно сложно встретить такую конструкцию, где используются Ш-образные пластины. Но на окраинах и в небольших городах такое сооружение все еще можно найти.
ferrite.ru
Эти пластины накладываются друг на друга, образовывая сердечник произвольной толщины, а в середину вставляется медная проволока. Такая катушка используется в трансформаторах старого типа.
gzip.ru
Сейчас Ш-образную деталь можно встретить гораздо реже, потому что трансформаторы с такими сердечниками почти перестали использоваться. На смену катушкам из отдельных пластин и проволоки пришли мощные импульсные трансформаторы.
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Безумный мир
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