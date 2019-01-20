Что за железные буквы «Ш» валяются на дороге

Все сталкивались на дороге с этими странными Ш-образными пластинами. Если такая "буква Ш" была в быту, применение для нее могло быть совершенно непредсказуемым. К примеру, ею можно было подпереть дверь. Но каково ее истинное предназначение, и почему эта железяка так часто появляется на пути?

На самом деле, это только маленькая деталь от трансформатора. В большом городе уже довольно сложно встретить такую конструкцию, где используются Ш-образные пластины. Но на окраинах и в небольших городах такое сооружение все еще можно найти.

ferrite.ru

Эти пластины накладываются друг на друга, образовывая сердечник произвольной толщины, а в середину вставляется медная проволока. Такая катушка используется в трансформаторах старого типа.

gzip.ru

Сейчас Ш-образную деталь можно встретить гораздо реже, потому что трансформаторы с такими сердечниками почти перестали использоваться. На смену катушкам из отдельных пластин и проволоки пришли мощные импульсные трансформаторы.