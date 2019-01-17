Мартышка утащила у туристов пиво и выпила его

Мартышку-любительницу пива сняли туристы в Индии. Два молодых человек прогуливались по улице города Раджампет в штате Андхра-Прадеш. В руках одного из них была бутылка пива. Мужчина опрометчиво оставил бутылку на парапете, и ею тут же завладела обезьяна. Суда по тому, как ловко она управлялась с бутылкой, пить из такой тары ей не впервой: мартышка держит бутылку передними лапами и помогает себя задней, когда пьёт. Затем обезьяна положила бутылку на бок и попыталась пить так, но это оказалось неудобно, и тогда мартышка снова использовала первый способ.

Через несколько минут животное оставило бутылку и отошло в сторону, а владелец пива попробовал забрать его. Но обезьяна строго посмотрела на мужчину, так что он решил оставить бутылку ей.