Гигантский крутящийся на воде диск засняли в США

Жители американского города Уэстбрук засняли уникальное явление: на реке Пресампскот образовался огромный диск изо льда, который постоянно вертится. Местные уже окрестили его Луной, поскольку сверху ледяной диск действительно похож на Луну. Одним из первых на явление обратил внимание местный предприниматель Роб Митчелл. Он сообщил, что диск ни на минуту не перестаёт вращаться, но уменьшается, когда выходит солнце, а за ночь снова набирает размер.

Учёные уже объяснили, что происходит. Такой диск образуется, когда замерзает одновременно большой объём слякоти. При сильном течении реки льдина вращается, её края стачиваются, и она приобретает форму диска. Днём, когда пригревает Солнце, края круглой льдины подтаивают, поэтому диск и уменьшается в размере. В холодные ночные часы они снова замерзают, и диск вырастает.