Мужчина спрыгнул с круизного судна ради лайков

Люди готовы на многое, чтобы фотография или ролик в социальной сети набрал много лайков. Ник Найдев путешествовал на круизном лайнере. Корабль находился в районе Багамских островов, когда Нику пришла в голову идея спрыгнуть с палубы. Молодой человек поднялся на палубу 11 этажа и спрыгнул в воду, уйдя на глубину 30 метров. Позднее 27-летний Найдев пояснил, что в момент прыжка был сильно пьян, так что не осознавал всей опасности задуманного. К счастью, никаких серьёзных травм он не получил. По словам самого любителя острых ощущений, он три дня не мог спать и еле двигался из-за сильных болей, но сейчас оправился.