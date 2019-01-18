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Мужчина спрыгнул с круизного судна ради лайков 

Рамблер 2 часа назад
Люди готовы на многое, чтобы фотография или ролик в социальной сети набрал много лайков. Ник Найдев путешествовал на круизном лайнере. Корабль находился в районе Багамских островов, когда Нику пришла в голову идея спрыгнуть с палубы. Молодой человек поднялся на палубу 11 этажа и спрыгнул в воду, уйдя на глубину 30 метров. Позднее 27-летний Найдев пояснил, что в момент прыжка был сильно пьян, так что не осознавал всей опасности задуманного. К счастью, никаких серьёзных травм он не получил. По словам самого любителя острых ощущений, он три дня не мог спать и еле двигался из-за сильных болей, но сейчас оправился.
Безумный мир , Видео
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