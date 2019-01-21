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Кот, который учится чирикать с птицами 

Рамблер 7 часов назад
Владелец рыжего кота по кличке Трекс записал видео, в котором его питомец пытается общаться с птицами. Хозяин рассказал, что всякий раз, когда Трекс видит щебечущих за окном птиц, он начинает издавать странные звуки, похожие на птичьи, и спросил пользователей Сети, что это может означать. Комментаторы рассказали, что их питомцы тоже издают странные звуки, видя птиц или других животных, и отметили, что кот, наблюдающий за расчирикавшимися птицами, выглядит как настоящий хищник: он сосредоточен и почти не моргает. Возможно, он пытается подозвать птиц, чтобы потом внезапно на них напасть.
Безумный мир , Видео
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