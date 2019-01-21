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Как в Китае наказывают подчиненных 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
14 января в интернете появились странные ролики — на них китайские женщины в офисных костюмах ползли на четвереньках друг за другом по городу Цзаочжуан. Во главе колонны шел мужчина с китайским флагом. Местные жители очень удивились странному шествию. Чуть позже полиция внесла ясность — это не митинг, а наказание сотрудниц одной из компаний.
Оказалось, акция прошла в рамках сурового мотивационного тренинга, с помощью которого руководство компании решило повысить производительность подчиненных.
Менеджеры компании рассказали журналистам, что таким образом пытались мотивировать сотрудников, которые не выполнили план.
Стражи порядка такого тимбилдинга не признали и попросили руководителя колонны остановить шествие. Согласно китайскому закону «О трудовых договорах», работодателям не разрешается унижать работников и применять к ним телесные наказания. В связи с нарушением закона, деятельность компании временно приостановлена.
Это не первый случай в Китае, когда сотрудники подвергаются унижениям со стороны руководства. Менеджер фирмы по благоустройству жилья за некачественную, по его мнению, работу заставил подчиненных избивать друг друга ремнями и есть насекомых.
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