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Назван самый грустный день года 

Мир24 5 часов назад
Фото: «Мир24» / Елизавета Шагалова
Самым депрессивным днем года является третий понедельник января, выяснили британские ученые. В 2019 году он выпадает на 21 число.
Общий упадок настроения объясняется целым рядом причин. Одна из них — погода. Для первого месяца зимы типичны холода, метели, короткие пасмурные дни и длинные ночи, сообщает Liverpool Echo.
Также людей расстраивает, что новогодние праздники закончились, оставив после себя опустевший кошелек и список обещаний, которые мало кто смог выполнить — например, перейти на здоровую пищу и записаться на курсы кройки и шитья.
Ученые отмечают, что на психическое здоровье человека влияет множество факторов, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, от рациона питания до обстановки на рабочем месте.
Многим людям свойственно испытывать подавленность не только в третий понедельник января, но на протяжении всех зимних месяцев — это явление известно как «сезонная депрессия».
Недавнее исследование показало, что такая хандра может быть связана с цветом глаз. Голубоглазые или сероглазые подвержены ей в меньшей степени, чем обладатели темной радужной оболочки. Хорошим способом поднять настроение являются прогулки на свежем воздухе, желательно — при ярком свете дня.
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Безумный мир
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