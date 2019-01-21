Назван самый грустный день года

Самым депрессивным днем года является третий понедельник января, выяснили британские ученые. В 2019 году он выпадает на 21 число.

Общий упадок настроения объясняется целым рядом причин. Одна из них — погода. Для первого месяца зимы типичны холода, метели, короткие пасмурные дни и длинные ночи, сообщает Liverpool Echo.

Также людей расстраивает, что новогодние праздники закончились, оставив после себя опустевший кошелек и список обещаний, которые мало кто смог выполнить — например, перейти на здоровую пищу и записаться на курсы кройки и шитья.

Ученые отмечают, что на психическое здоровье человека влияет множество факторов, с которыми он сталкивается в повседневной жизни, от рациона питания до обстановки на рабочем месте.

Многим людям свойственно испытывать подавленность не только в третий понедельник января, но на протяжении всех зимних месяцев — это явление известно как «сезонная депрессия».

Недавнее исследование показало, что такая хандра может быть связана с цветом глаз. Голубоглазые или сероглазые подвержены ей в меньшей степени, чем обладатели темной радужной оболочки. Хорошим способом поднять настроение являются прогулки на свежем воздухе, желательно — при ярком свете дня.