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Осьминог устроил игру в прятки с дайвером 

Рамблер 7 часов назад
Дайвер, совершавший погружения возле Лазурного берега во Франции, снял любопытное видео. Его героем стал осьминог, который умело прятался на дне. Эти моллюски, как и хамелеоны, могут ловко маскироваться, сливаясь с окружающей средой. Сначала осьминог, не пожелавший привлекать к себе внимание человека, попытался притвориться камнем, потом пример на себя образ подвижной водоросли. Однако дайвер всё-таки обнаружил подводного жителя и подобрался к нему. Тогда осьминог резко сдвинуться с места и удалиться, оставив после себя облако тёмных чернил. Подобным образом осьминоги отпугивают хищников, охотящихся на них.
Безумный мир , Видео , Люди , Места
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