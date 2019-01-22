Осьминог устроил игру в прятки с дайвером

Дайвер, совершавший погружения возле Лазурного берега во Франции, снял любопытное видео. Его героем стал осьминог, который умело прятался на дне. Эти моллюски, как и хамелеоны, могут ловко маскироваться, сливаясь с окружающей средой. Сначала осьминог, не пожелавший привлекать к себе внимание человека, попытался притвориться камнем, потом пример на себя образ подвижной водоросли. Однако дайвер всё-таки обнаружил подводного жителя и подобрался к нему. Тогда осьминог резко сдвинуться с места и удалиться, оставив после себя облако тёмных чернил. Подобным образом осьминоги отпугивают хищников, охотящихся на них.